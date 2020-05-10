ميتسوبيشي اوتلاندر 2021 ستأتي بمحرك نيسان اكس تريل

الخليج ٣٦٥ نت – في عام 2016، قامت كل من رينو ونيسان وميتسوبيشي بتكوين ثالث أكبر مجموعة سيارات، وفي ذلك الوقت، كان على ميتسوبيشي أن تواصل العمل بشكل مستقل بالاعتماد على منصاتها ومحركاتها بدلاً من مشاركتها مع الشركتين الأخرتين، لكن وفقاً لتقرير جديد من أوتوموتيف نيوز، فإن الجيل القادم من أوتلاندر سيتم بناؤه على منصة نيسان، وستشارك منصتها مع نيسان روج القادمة، بما في ذلك المحرك أيضاً.

جاء ذلك بعد التقارير السابقة التي تفيد بأن ميتسوبيشي سوف تتكئ على نيسان للحفاظ على تشكيلة سيارات الاس يو في الخاصة بها على قيد الحياة، ولكن الأخبار الأخيرة تشير إلى أن أوتلاندر ستحصل على تحديث وشيك للجيل الحالي والذي تم طرحه في السوق منذ 2014، وقد ظهرت أوتلاندر 2021 بالفعل أثناء اختبارها في لقطات تجسسية، وتبدو السيارة أكبر من الموديل الحالي.

في حين أنه من غير الواضح في هذه المرحلة ما هو المحرك الذي ستستخدمه السيارة، إلا أنه من غير المحتمل أن يكون نفس المحرك سعة 2.5 لتر بأربعة أسطوانات المستخدم في روج الحالية، وبدلاً من ذلك، نتوقع حصولها على محرك أصغر حجماً لكن مع شاحن تيربو من أجل تعزيز كفاءة استهلاك الوقود والحصول على قوة أكثر بقليل من قوة 170 حصان الحالية لسيارة الاس يو في.

في النهاية، نتوقع عودة أوتلاندر الهجينة بالقابس أيضاً مع محرك 2.4 لتر مكهرب من سيارة Engelberg Tourer الاختبارية، وفي السيارة الاختبارية تمكن المحرك من الانطلاق مسافة 69 كم اعتماداً على الطاقة الكهربائية وحدها، ونطاق إجمالي يزيد عن 692 كم، ومن المتوقع أن يكون هذا المحرك أكثر قوة وكفاءة في استهلاك الوقود من المحرك سعة 2 لتر مع المحركين الكهربائيين المستخدمة في ميتسوبيشي أوتلاندر هايبرد الحالية، وسيتم الكشف عن أوتلاندر 2021 لأول مرة قبل نهاية العام الحالية، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم بحلول أوائل عام 2021.

تصميم توقعي:

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صور تجسسية: