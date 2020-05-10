ظهور ألوان هيونداي سانتا كروز 2021 في تصميم توقعي

الخليج ٣٦٥ نت – بعد خمس سنوات من كشف هيونداي عن سانتاكروز الاختبارية، وتأكيد إنتاجها في عام 2017، على أن يبدأ الإنتاج 2021، يبدو أن السيارة أصبحت جاهزة للإنتاج، لكن هيونداي تكشف عن تفاصيل قليلة، وبفضل الصورة المسربة حديثاً، أصبحنا نمتلك نظرة أفضل على تصميم البيك اب القادمة.

كشفت اللقطات التجسسية للبيك اب أنها تخفي العديد من مزايا التصميم الأكثر وضوحاً، في حين تكشف الصورة المسربة جسداً مكشوفاً بدون أية تمويه ولا طلاء ولا أي مصدات أو عجلات أو مصابيح أو نوافذ أو مرايا جانبية أو قطع ميكانيكية، وفيما يتعلق بالتصميم، فيمكننا رؤية تجعد على شكل حرف V في ألواح الأبواب الأمامية يمتد خلال الأبواب الخلفية وأسفل جانب الصندوق الخلفي وصولاً إلى المصابيح الخلفية في التصميم التخيلي.

ما لا يمكننا رؤيته في التصميم التخيلي هي الواجهة الأمامية والخلفية، ومع ذلك، فإن اللقطات التجسسية لسانتاكروز تعطينا فكرة جيدة عما ستبدو عليه، حيث نتوقع أن توجد مصابيح نهارية رفيعة فوق المصابيح الأمامية التي ستوجد منخفضة في المصد، ولا تبدو الواجهة الخلفية خروجاً عن المألوف، حيث ستحصل على مصابيح خلفية أنيقة، كما أن هناك لمسات رمادية منتشرة مثل أقواس العجلات.

في الختام، لدينا القليل من التفاصيل حول البيك اب، ومن المحتمل أن يظل هذا هو الحال حتى تكشف هيونداي عن تفاصيلها، وكما ذكرنا آنفاً، فإن هيونداي تخطط لبدء الإنتاج في عام 2021، وسيكون لديها الكثير من المنافسين عند وصولها أيضاً.

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