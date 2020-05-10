موجز العين للسيارات.. أول فشل لـJeep "رانجلر" 2020 و7 سيارات خارقة

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

رصد موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات مجموعة من السيارات الرياضية ذات القوة الخارقة، التي تراجعت قيمتها السوقية كموديلات مستعملة في فترة كورونا.

أكد المتحدث الرسمي لشركة فولكسفاجن في تصريحات لموقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات أن العضو الكهربائي ضمن أسرة الجيل الجديد من طراز جولف، لن يتوفر بالسوق الأمريكي عند طرحه.

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خضع طراز جييب "رانجلر" 2020 لاختبارات الحوادث ضمن برنامج معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة الأمريكي.

تستعد شركة تويوتا للتوسع في عدد السيارات ضمن عائلتها من موديلات "هاتش باك" الرياضية، الشبيهة بطراز "ياريس GR".

كشفت دراسة أجراها موقع التحليلات Deloitte عن مدى التأثير الذي أصبحت تفرضه التكنولوجيا في عالم صناعة السيارات.