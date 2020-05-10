مقتل رئيس مخابرات حكومة السراج على يد مليشيا الردع بطرابلس المزيد

أعلنت مصادر عسكرية ليبية، الأحد، مقتل عبد القادر التهامي رئيس مخابرات حكومة فايز السراج بطرابلس على يد المليشيات.

وقال العقيد محمد فرج عثمان بالمركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي، إن "التهامي رئيس مخابرات حكومة فايز السراج لقي حتفه على يد مجموعة تنتمي لميليشيا الردع التابعة لفتحي باشأغا".

وسارعت صفحات ومواقع محسوبة على ميليشيات فتحي باشأغا بإعلان وفاة التهامي بأزمة قلبية.

يأتي هذا بعد تداول أنباء حول إلقاء القبض عليه مساء السبت في طرابلس.

ومنذ فترة تشهد طرابلس معارك مكتومة بين فايز السراج وفتحي باشأغا فيما يبدو أنه صراع على النفوذ داخل الحكومة المسيطرة على العاصمة الليبية، حسب مراقبين.

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وأواخر فبراير/شباط الماضي قال فتحي باشاغا، وزير داخلية السراج، إن (جهاز المخابرات) تعرض للاختراق من قبل ميليشيا، لم يسمها، في إشارة إلى مليشيا النواصي.





وقال باشأغا، خلال مؤتمر صحفي علني وقتها، إن "هذه الميليشيا بدأت تتآمر على الشرطة ومكتب النائب العام".

كما شهدت طرابلس الشهر الماضي احتكاكات بين ميليشيا الردع المحسوبة على فتحي باشأغا من جهة وميليشيات ثوار طرابلس والنواصي من جهة أخرى.

وتقع طرابلس تحت حكم عدة ميليشيات مسلحة وتنظيمات إرهابية تستعين بها ما تعرف بحكومة الوفاق ويحاول الجيش الليبي منذ أبريل/نيسان 2019 تطهير طرابلس وتحرير إرادتها السياسية.

وبدأ الجيش الوطني الليبي، السبت، تحركات عسكرية واسعة باتجاه قلب العاصمة طرابلس، من محوري صلاح الدين وبوسليم.