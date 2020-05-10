فولفو تطرح تقنية جديدة في الجيل القادم من سياراتها

كتب: باسل الحلواني

تستعد شركة صناعة السيارات السويدية فولفو لطرح تقنية LiDAR في الجيل التالي من سيارات فولفو.

وستقوم فولفو بتثبيت تقنية LiDAR المثبتة على السقف والتي ستسمح بتفعيل وظائف القيادة الذاتية الكاملة بمجرد أن تصبح قانونية في بلدان مختلفة، بما في ذلك جنوب إفريقيا.

وأعلنت شركة فولفو أنها تعاونت مع شركة التكنولوجيا Luminar لتوفير أول تقنية ذاتية القيادة بالكامل للطرق السريعة من فولفو، والتي ستظهر

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على الجيل القادم من المركبات منذ عام 2022 فصاعدًا.

وقالت فولفو إن أنظمة Luminar LiDAR سوف "يتم دمجها بسلاسة" في سقف السيارة، وستكون جاهزة للقيادة المستقلة.

وقالت الشركة إنه سيتم إنتاج السيارات الجاهزة للقيادة الذاتية وهذا يعني أن السيارات يمكن أن تصبح مستقلة عندما تكون التشريعات في الدول جاهزة للتعامل مع سيارات بدون

سائق.

وسيتم دمج تقنية Luminar منذ بدء الإنتاج في موديلات عام 2022 كخيار وسيتم تحديث هذه النماذج المستقبلية باستخدام منصة الانتاج SPA 2 بنظم دعم التحديثات بصورة لاسلكية ، بما في ذلك نظام الطريق السريع الذي سيسمح بالقيادة المستقلة بالكامل على الطريق السريع.

وتصدر مستشعرات Lidar ملايين النبضات من ضوء الليزر لاكتشاف موقع الأجسام وقربها عن طريق مسح البيئة المحيطة بنظم ثلاثية الأبعاد. وتعتقد الشركتان أن الكاميرات والرادار وحدهما غير قادرين على توفير تصور موثوق به بما يكفي لضمان القيادة المستقلة الآمنة.