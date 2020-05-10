هيونداي تكشف عن الجيل الجديد من i20 N الجديدة

كشفت شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية هيونداي عن الجيل الجديد من أيقونتها i20 N الجديدة والمتوقع طرحها قريبًا بعدد من أسواق العالم.

قامت هيونداي باختبار سيارتها الجديدة في إحدى البحيرات المتجمدة بالسويد، لإبراز قدرات i20 N على المناورة بثبات مع

الحفاظ على ميزة التسارع.

وتفيد التسريبات أن i20 N القادمة ستحصل على محرك بنزين توربيني بسعة 1.6 لتر وعزم 200 حصان، يعمل مع ناقل حركة يدوي بـ 6 سرعات وآخر أوتوماتيكي بـ7

سرعات.

وحصل نموذج N على عجلات أكبر حجما، ومقودا رياضيا مميزا، إلا أنها حافظت على هيكل الهاتشباك التقليدي لسيارات i20 دون تعديلات.

ولم تشكف الشركة الكورية عن أية مواصفات فنية أو تقنية إضافة تتعلق بهذه السيارة بعد، إلا أن تقارير تشير إلى أنها ستكشف عنها رسميا قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري.