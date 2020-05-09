نيسان صني 2021 تصل إلى السعودية “السعر والمواصفات”

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت نيسان صني 2020-2021 إلى المملكة العربية السعودية بسعر يبدأ من 50,064 ريال، وتستمر السيارة بالاعتماد على نفس الشاسيه الحالي ولكن أصبحت أطول وأعرض وأقل ارتفاعاً من الجيل السابق، كما أنها أرحب في المساحة الداخلية.

ويصل طولها إلى 4,495 ملم وعرضها 1,740 ملم وارتفاعها 1,460 ملم وقاعدة العجلات 2,620 ملم ومعدل ديناميكية الهواء 0.32.

وتتوفر صني بمحرك 4 سلندر سعة 1.6 لتر بقوة 118 حصان وعزم 149 نيوتن.متر، متصل بجير يدوي 5 سرعات أو أوتوماتيكي CVT.. بمعدل استهلاك وقود للجير اليدوي 17.1 كيلومتر للتر الواحد، بينما معدل استهلاك وقود الـ CVT يصل إلى 19.3 كيلومتر للتر الواحد.

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وستتوفر السيارة بأربع فئات مختلفة، منهم S بجنوط 15 إنش وداخلية سوداء، بينما نسخة SV ستتوفر بجير CVT حصرياً ولونين للداخلية، وشاشة وسطية 7 إنش تدعم ابل كار بلاي واندرويد اوتو و نظام التنبيه من الاصطدام و نظام التنبيه من النقاط العمياء و تنبيه من الاصطدام الخلفي ونظام الفرامل الطارئة الذكي، ومصابيح أمامية LED وجنوط ألمنيوم 16 إنش.

نسخة SL الأعلى في المجال ستوفر مزايا خاصة مثل التشغيل بدون مفتاح غبر ضغطة زر وإضاءة نهارية LED و 4 كاميرات وجنوط 16 إنش والمزيد.