الخليج ٣٦٥ نت – اعتاد بعض المغامرين إجراء تجارب غريبة على السيارات، ومنها تزويد إطارات السيارة بالماء بدل الهواء، ووضع مياه غازية بدلا من الوقود، وغيره.
لكن اليوم معنا تجربة تعد هي الأغرب، حيث قام أحد المغامرين باستبدال وقود سيارته التقليدي بخليط من زيت المحرك وكذلك منظف الكلور!
المفاجأة كانت أن سيارة بي ام دبليو سارت بشكل طبيعي ولم يظهر على أدائها خلل لبعض الوقت.
إلا أن هذا لم يستمر طويلاً، حيث بدء الدخان بالتصاعد من المحرك حتى توقفت تماماً، وبلا شك فإن هنالك خللاً كبيراً غالباً ما وقع بأجزاء السيارة والمحرك.
كانت هذه تفاصيل خبر “فيديو” شاهد نتيجة استبدال وقود السيارة بمنظف! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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