سيارة إماراتية ذاتية القيادة تكافح كورونا بطريقة مبتكرة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن إطلاق مبادرة تهدف إلى التوسع في استخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس من شبكات الاتصالات لتكثيف الإجراءات الصحية لحماية الأفراد سواء من المواطنين أو المقيمين من فيروس كورونا.

المبادرة ستكون بالتعاون مع مركز تعزيز صحة الأسرة بالشارقة وشركة هواوي للإلكترونيات، وسيتم استخدام سيارة ذاتية القيادة يكون مهمتها توزيع المنتجات الطبية الوقائية مثل القفازات والمطهرات والكمامات على سكان وعمال مجمع سكني بالشارقة.



وتعد الميزة الأهم في هذه المبادرة هو توزيع المواد المطهرة والكمامات والتي من شأنها حماية الأفراد من التقاط العدوى، دون اختلاط أو تجمع بين الأشخاص والمحافظة على التباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة.

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وفي لقاء صحفي مع الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة، صرح قائلاً: ” أن الوضع الراهن يمثل فرصة لاستخدام هذه التقنية في إطار الاستجابة لمتطلبات الأزمة الصحية العالمية، وزيادة سلامة أفراد المجتمع من فيروس “كوفيد-19″.

وأضاف الأميري: ” أن دولة الإمارات مؤهلة لتوظيف هذه التقنية في المشاريع الحكومية ومنها الصحية مع توفر بيئة تشريعية وقوانين مرنة وبنية تحتية موائمة لتعزيز شبكات الجيل الخامس التي تدعم هذا النوع من التكنولوجيا، مؤكدا أن جميع الجهات الحكومية والخاصة بالدولة تعمل بشكل متزامن ومتكاتف لاحتواء تداعيات فيروس” كوفيد- 19″.

وتأمل وزارة الصحة الإماراتية من إجراء هذه المبادرة إلى السيطرة على فيروس كورونا وتحجيم انتشاره لسلامة الفرد والمجتمع ولعودة الحياة إلى طبيعتها بشكل كامل مرة أخرى.