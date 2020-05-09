الكشف عن مواصفات كيا كروس أوفر الكهربائية القادمة+تصميم توقعي

الخليج ٣٦٥ نت – أكدت كيا أنها ستطلق كروس أوفر كهربائية جديدة العام المقبل، مبنية استاداً على سيارة Imagine الاختبارية التي شوهدت لأول مرة في معرض جنيف للسيارات 2019، وتُعرف السيارة داخلياً باسم كيا سي في، وستحصل على تقنيات شحن من الجيل التالي، ومنصة E-GMP الجديدة كلياً مصممة خصيصاً للسيارات الكهربائية، وقد تم الكشف عن تصميم تخيلي يكشف عن شكلها المتوقع.

يجدر بالذكر أنها ستكون أول سيارة إنتاجية تُبنى على المنصة الكهربائية الجديدة المخصصة من مجموعة هيونداي، وقد أكد رؤساء كيا أن السيارة الكهربائية سيكون لديها حوالي 480 كم للشحنة الكاملة، ووقت إعادة شحن أقل من 20 دقيقة، كما ستحصل على تقنية شحن 800 فولت مثل بورش تايكان، لتحصل على شحن سريع بقدرة 350 كيلووات.

تخطط الشركة الكورية أيضاً لنسخة أكثر قوة من السيارة الكهربائية لمنافسة تايكان على مستوى الأداء، وتحتفظ كيا ببقية التفاصيل الفنية ومواصفات الأداء من المنصة ومع ذلك، نحن نعلم أنها قابلة للتطوير وقد تم تصميمها للاستخدام في موديلات مختلفة.

من ناحية التصميم، ستحصل السيارة على شكل غير تقليدي مع تصميم منمق لشبك أنف النمر المميز للعلامة التجارية، ويذكر أنه خلال إطلاق سيارة Imagine في العام الماضي، اقترح كبير مصممي كيا، لوك لوكيرولكولك، انه لن يحتاج الكثير من الجهد لتحويل السيارة المعروضة لكروس أوفر جاهزة للإنتاج.

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في الختام، تخطط كيا في غضون الخمس سنوات المقبلة لزيادة تشكيلة سياراتها الكهربائية من اثنين إلى أحد عشر، بينما تهدف إلى زيادة حصتها في السوق الكهربائية العالمية باستثناء الصين إلى 6.6%، وتهدف الشركة أيضاً إلى أن تكون السيارات الصديقة للبيئة تمثل 25% من مبيعاتها خلال نفس الفترة.

السيارات الاختبارية