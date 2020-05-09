7 سيارات رياضية خارقة بأسعار مغرية

رصد موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات مجموعة من السيارات الرياضية ذات القوة الخارقة، التي تراجعت قيمتها السوقية كموديلات مستعملة في فترة كورونا.

وأصبح يمكن شراء بعض هذه السيارات بسعر أقل من 50 ألف دولار.

وبدأ الموقع قائمته بطراز أستون مارتن V8 Vantage، وقال إن الموديلات المطروحة من هذا الطراز في الفترة بين 2006 و2008، تتوفر حاليا في الأسواق بسعر يتراوح بين 51300 و52500 دولار.

ومن بعده ذكر الموقع بقائمته الطراز الرياضي الأكثر انتشارا في العالم، وهو طراز أودي R8، والذي تراجعت قيمته السوقية كسيارة مستعملة لحد كبير، ويتوفر حاليا موديل 2008 من هذا الطراز بسعر يتراوح بين 64 ألفا و73 ألف دولار.

ويعمل طراز أودي R8 بمحرك V8 بسعة 4.2 لتر، ينتج قوة 414 حصانا، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4 ثوان.

ومن بعده ذكر "موتور وان" طراز بينتلي Continental GT Speed الذي يجمع بين الفخامة والقوة الرياضية معا، وقال الموقع إن نسخة الجيل الأول من هذا الطراز تتوفر حاليا بالأسواق بسعر يتراوح بين 45400 دولار و60500 دولار.

ويعمل هذا الطراز بمحرك W12 خارق، ينتج قوة تصل لـ602 حصان.

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ومن بعده جاء بالقائمة طراز شيفروليه كورفيت C6، الجيل السادس من سيارات كورفيت الرياضية الخارقة، الذي استمر طرحه بالأسواق في الفترة بين 2009 و2013.

ويتوفر هذا الطراز حاليا بسعر يتراوح بين 55 ألفا و65 ألف دولار.

وضمن القائمة أيضا جاء الجيل السابع من سيارات شيفروليه كورفيت، C7، الذي يتوفر بالأسواق حاليا كطراز مستعمل بسعر يتراوح بين 48300 دولار و53100 دولار، ويعمل هذا الطراز بمحرك V8 ينتج قوة 650 حصانا، بسعة 6.2 لتر.

ومن السيارات الرياضية المميزة ضمن هذه القائمة التي تراجعت قيمتها السوقية بقدر كبير في الأشهر الماضية، طراز دودج Charger Hellcat.

وقال "موتور وان" إن هذا الطراز يتوفر بمحرك من فئة V8 بسعة 6.2 لتر، وينتج قوة تصل لـ707 "حصان"، ويتوفر بالأسواق بسعر يتراوح بين 49100 دولار و58 ألف دولار.

واختتم "موتور وان" القائمة بطراز بورش 911 Turbo، الذي يتوفر حاليا كطراز مستعمل بمحرك ينتج قوة 415 حصانا، وبتكلفة تتراوح بين 39500 دولار و58 ألف دولار.



