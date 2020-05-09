فولكسفاجن تحرم السوق الأمريكية من جولف GTE الكهربائي

أكد المتحدث الرسمي لشركة فولكسفاجن في تصريحات لموقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات أن العضو الكهربائي ضمن أسرة الجيل الجديد من طراز جولف، لن يتوفر بالسوق الأمريكية عند طرحه.

ووفقا للموقع، فإن فولكسفاجن قررت استثناء السوق الأمريكية من أماكن طرح طراز جولف GTE الكهربائي الهجين، الذي يعتبر أول طراز كهربائي PLUG-IN يطرح بين سيارات فولكسفاجن جولف المميزة.









وقال "موتور وان" إن هذا الطراز الكهربائي جولف GTE، سيطرح للبيع بالسوق الأوروبية فقط بمحرك توربيني بسعة 1.4 لتر ينتج قوة 147 حصانا، وآخر كهربائي ينتج قوة 114 حصانا.

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وسيعمل الطراز بمحركه الهجين بقوة إجمالية 241 حصانا، مع عزم دوران 400 نيوتون متر، مع ناقل سرعة من فئة dual-clutch مزود بـ6 سرعات.









وأفاد الموقع بأن طراز جولف GTE الكهربائي قادر على السير لمسافة تصل لـ37.2 ميل، بمحركه الكهربائي فقط.

وكتعويض عن غياب GTE، ستطرح فولكسفاجن بالسوق الأمريكية فئة GTI الرياضي من الجيل الجديد من طراز جولف، وسيتوافر مع نسخ بناقل سرعة يدوي.

ولم تكشف فولكسفاجن عن قدرات فئة GTI من طراز جولف التي ستطرحها للسوق الأمريكية، غير أن قدرات النسخة الأوروبية من الفئة نفسها، تأتي بمحرك ذي قوة 245 حصانا، ذي 4 أسطوانات بسعة 2.0 لتر، ويعمل بناقل سرعة يدوي ذو 6 سرعات.