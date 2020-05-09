البحرين: 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 21 حالة إضافية المزيد

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، السبت، تسجيل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأضافت، عبر موقعها الإلكتروني، أن حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد وصلت إلى 2049 ، بعد تسجيل 21 حالة تعافٍ جديدة.

وأوضحت أنها أجرت 177306 فحوصات لاكتشاف فيروس كورونا حتى الآن.

وأشارت إلى أن عدد الحالات التي تخضع للعلاج من كورونا بلغ 2538، بينها حالتان في العناية المركزة، فيما وصفت حالة 2536 بالمستقرة، وسجلت البلاد 8 وفيات بالمرض.