قطر تسجل حالة وفاة و1,130 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية المزيد

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، السبت، تسجيل 1130 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع الإجمالي إلى 18819 حالة.



وأضافت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن عدد حالات الوفاة بالمرض في البلاد بلغ 13، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 129 حالة شفاء من المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 2499.



