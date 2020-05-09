كيا موهافي 2020 تحصل على إصدار جديد فاخر

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت كيا العام الماضي عن نسخة فيس ليفت ثانية للاس يو في موهافي في كوريا، والآن أصدرت شركة صناعة السيارات إصداراً فاخراً للسوق المحلية فقط، يسمى موهافي جرافيتي، وسيحصل الإصدار الخاص على العديد من الترقيات الداخلية والخارجية.

التغيير الأكثر وضوحاً في التصميم الخارجي هو الشبك الأسود الجديد والذي يحصل على تصميم مختلف بدلاً من أشرطة الكروم العمودية الموجودة في الإصدارات الأقل، والذي يجعل شارة موهافي و DRLs تبرز أكثر، كما تحصل السيارة على جنوط سوداء قياس 20 بوصة تتناسب مع الشبك المحدث، وتقول كيا إن التصميم يحاكي شكل بلورة الثلج.

بالإنتقال إلى المقصورة التي أعيد تصميمها لعام 2020، حصل إصدار جرافيتي على ترقية الكانتارا، والتي تغطي كلاً من عجلة القيادة ومسند ذراع الكونسول الوسطي ومساند الأذرع الأخرى وألواح الأبواب، كما تم تمديد الإضاءة المتغيرة اعتماداً على المزاج العام إلى ألواح الأبواب الأمامية، بالإضافة إلى حامل أكواب جديد في الصف الثاني من الموديلات ذات المقاعد الست، بالإضافة إلى مساند رأس بدعم جانبي أكبر.

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أما بالنسبة للمحرك، فلم يتم إجراء أي تغييرات في مجموعة نقل الحركة، حيث تستمد موهافي جرافيتي قوتها من نفس المحرك التيربو سعة 3 لتر بقوة 256 حصان و560 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي قياسي بثمان سرعات ونظام دفع كلي.

في الختام، تم طرح سيارة كيا موهافي جرافيتي للبيع في كوريا يوم 7 مايو بأسعار تبدأ من 55.5 مليون وون كوري أي ما يعادل 170,000 ريال، للإصدار ذي الخمسة مقاعد، كما تتوفر إصدارات بستة وسبعة مقاعد.