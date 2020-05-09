سائق شاحنة غاضب يدمر سيارة رئيس شركته من نوع فيراري!

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الخليج ٣٦٥ نت – قام سائق شاحنة غاضب في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية بقيادة شاحنته وسحق سيارة رئيسه من نوع فيراري جي تي سي فور لوسو ولا تزال التفاصيل شحيحة بعض الشيء، بما في ذلك سبب غضب السائق وهوية الأطراف المعنية، ويقول عدد من سائقي الشاحنات أن سائق الشاحنة دهس سيارة مالك شركة النقل الإيطالي عمداً.
يقول أحد الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي أن سائق الشاحنة الذي لم يُذكر اسمه فعل ذلك بعد أن رفض رئيسه تسليم شاحنة جديدة له، حيث وعده بشاحنة موديل 2020، لكنه لم يكن يُنتج ما يكفي للحصول عليها لذا تم حرمانه منها، وهو ما أدى إلى غضبه وفعل ما فعله.
في حين يدعي أشخاص آخرون أن سائق الشاحنة المتسببة في الحادث قفز منها قبل أن تصطدم بسيارة فيراري باهظة الثمن والتي يتراوح سعرها بين 200,000 و280,000 دولار (750,000 و1,050,000 ريال) في سوق السيارات المستعملة.
بعد التحقق من بعض الصور الاضافية من موقع ريديت، بدا لنا أن شركة الشاحنات تحمل اسم Surehaul، إلا أنه عندما تم التواصل مع الشركة قال المتحدث باسمها أن المعلومة خاطئة.
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