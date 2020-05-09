كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر لتأكيد شخصيتها الرياضية.. نوفيتيك الألمانية تجري تعديلات على لامبورجيني Huracán Evo (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرت شركة نوفيتيك الألمانية، تعديلات تقنية وتصميمية على لامبورجيني Huracán Evo لتأكيد الشخصية الرياضية للأيقونة الإيطالية السوبر رياضية.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية، أن الملامح الرياضية بسيارة لامبورجيني زادت من خلال المكونات المصنوعة من الكربون الشفاف، كما يوجد طاقم للاسبويلر الأمامي وأغطية للمئزر الأمامي، وغطاء خلفي مع فتحات تهوية مدمجة لزيادة خصائص السيارة الأيروديناميكية.

ويشتمل برنامج المكونات المصنوعة على ألياف الكربون بالعتبات الجانبية، وفتحات التهوية الخاصة بالمحرك وأغطية المرايا، وجناح خلفي ضخم.

Advertisements

وتقف النسخة المعدلة على جنوط مسبوكة من شركة Vossen الأمريكية قياس 20 بوصة بالأمام و21 بوصة بالخلف، وساهمت النوابض الجديدة في خفض هيكل السيارة 35 ملم إضافية.

وتقدم شركة التعديل للسيارة الإيطالية مجموعة عادم رياضية، والتي تتوفر في إصدارين: الأول من الفولاذ أو من مادة إنكونيل المعتمدة على النيكل، والتي تستخدم في موديلات سباق الفورمولا وان لخفة وزنها.

ولمزيد من التفرد في المقصورة الداخلية تم توفير خيارات واسعة من الألوان للتجهيزات الجلدية وفرش ألكانتارا الفاخر.