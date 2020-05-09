Jeep "رانجلر" 2020 تفشل في اختبار الحوادث

خضع طراز جييب "رانجلر" 2020 لاختبارات الحوادث ضمن برنامج معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة الأمريكي.

ووفقا لموقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن الطراز حصل على تقييم ضعيف ضمن أحد الاختبارات التي خضع لها، وهو اختبار حالات الاصطدام المباشرة من جانب مقعد السائق.





وذكر الموقع الأمريكي أن معهد IIHS منح طراز رانجلر تقييما "هامشيا"، وهو من التقييمات المتواضعة ضمن نتائجه، بعد أن تعرض الطراز للانقلاب جزئيا خلال الاختبار.

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وأوضح أن تقرير المعهد الأمريكي للتأمين والسلامة جاء به أن عملية انقلاب طراز رانجلر أثناء هذا الاختبار تعرض السائق بسببها لخطر الإصابات الإضافية بما يتجاوز المعيار القياسي للأمان المراد الوصول له من هذا الاختبار بالسيارة.





وعظم من فشل رانجلر في هذا الاختبار، أنها من السيارات التي تتوفر بسقف مكشوف، ما يعني مزيدا من الخطر والإصابات التي قد يتعرض لها السائق في حالة عدم تدارك هذا الخطأ ومنح السيارة مزيدا من الثبات والتوازن في حالات الاصطدام المباشر لعدم تعرضها للانقلاب.

وفي المقابل، حصل طراز رانجلر على تقييمات جيدة في اختبارات أخرى، منها اختبار حالات الاصطدام من جانب السيارة، واختبا صلابة السقف، واختبارات متانة المقاعد.



