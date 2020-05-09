تغريدة ضبابية لـ"تويوتا" بشأن سيارة "هاتش باك"

تستعد شركة تويوتا للتوسع في عدد السيارات ضمن عائلتها من موديلات "هاتش باك" الرياضية، الشبيهة بطراز "ياريس GR".

وكشفت الشركة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، التابع لفرعها بالولايات المتحدة، عن طرحها قريبا سيارة جديدة كليا بتصميم خارجي "هاتش باك"، تتبع فئة GR الرياضية المميزة، ولكنها ليست تابعة لطراز "ياريس".





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وحسبما أفاد موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن ما حققته النسخة الأوروبية من طراز تويوتا ياريس GR الهاتش باك الرياضي حمّس شركة تويوتا لطرح نسخة مشابهة لهذا الطراز في الإمكانيات للسوق الأمريكي.

وطرحت تويوتا طراز ياريس GR للسوق الأوروبي بمحرك توربيني بسعة 1.6 لتر، ينتج قوة 257 حصانا، مع عزم دوران 361 نيوتن متر، وناقل سرعة يدوي مزود بـ6 سرعات.

وأوضح الموقع الأمريكي أن تغريدة تويوتا على تويتر، التي وصفها بالضبابية، لم تكشف عن أي تفاصيل خاصة بالطراز المرتقب، غير أنها أشارت إلى أن الوقت قد حان ليحصل السوق الأمريكي على سيارة هاتش باك رياضية مثيرة خاصة به.