دراسة: التكنولوجيا تمثل 40% من أسعار السيارات

كشفت دراسة أجراها موقع التحليلات Deloitte عن مدى التأثير الذي أصبحت تفرضه التكنولوجيا في عالم صناعة السيارات.

وأظهرت الدراسة مدى استحواذ التقنيات على ما تمثله السيارة من قيمة مادية.

ووفقا لموقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن التأثير التكنولوجي على صناعة السيارات تجلى خلال العقود الماضية، في قدرات تقنية مميزة.

وقدم الموقع أمثلة على ذلك، أبرزها أنظمة السلامة الإلكترونية بالسيارة، وأنظمة المساعدة الإلكترونية.

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وأكد الموقع الأمريكي أن التكنولوجيا أسهمت بشكل كبير في تسهيل عمليات تصنيع وتركيب السيارات بفترات قياسية.

وبالنظر للدراسة التي أجراها Deloitte، نجد أن هذا التقدم الكبير في استخدام التكنولوجيا بصناعة السيارات جعل التقنيات تمثل 40% من قيمة سعر السيارات في الوقت الحالي.

وأوضح "موتور وان" أن هذا يمثل قفزة كبيرة لمساهمة التكنولوجيا في صناعة السيارات، بالنظر لما كانت تمثله قيمة التقنيات المضافة للسيارات منذ 20 عاما، حيث كانت قيمة التقنيات بأي سيارة تمثل 18% فقط من سعرها.

كما كشفت دراسة موقع Deloitte، عن أن تكلفة صناعة الأنظمة التقنية المضافة للسيارات ارتفعت من 312 دولارا لكل سيارة في عام 2013 إلى 400 دولار لكل سيارة في عام 2020 الجاري.

وتوقع موقع التحليلات أن تصل قيمة صناعة الأنظمة التقنية بكل سيارة إلى 600 دولار بحلول عام 2022.