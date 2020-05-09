تعرف أكثر على “شانجان المجدوعي” وتاريخها في خدمة عملائها حول المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – منذ أن دشنت المجدوعي للسيارات علامتها “شانجان” في السوق السعودي عام 2016 وهي متسمرة في تقديم خدماتها للأفضل من خلال التركيز على خدمات مابعد البيع وتوفير قطع الغيار وتعيين موزعين معتمدين في شتى أنحاء المملكة ليسهل خدمة عميل “شانجان” في منطقته كما أنها طرحت حتى الأن 6 طرازات مختلفة من سيارات شانجان وهي : إيدو, السفن, سي إس٩٥, سي إس٧٥, سي إس٣٥+, وكذلك سي إس٣٥.

كما ان جميع السيارات تتوفر بها تقنيات جديدة ووسائل أمان بالإضافة الى أن سيارة “شانجان إيدو” السيدان الصغيرة يتوفر بها مثبت سرعة متكيف وكاميرا خلفية.

وللعلم فإنه في اللغة الصينية، “شانج” تعني البقاء، و”آن” تعني الأمان، فبالتالي “شانج آن” مع بعضها ترمز لفكرة البقاء بأمان، وهذا بصدق ما تحاول شانجان أن تقدمه لكم، أن تكونوا دائما سعيدين، وآمنين.

Advertisements

وتعتبر شانجان واحدة من أكبر أربعة شركات لتصنيع السيارات في الصين، وأفضل شركة مبيعات محلية في الصين، تعمل شانجان ضمن خبرة تتجاوز 153 عاماً، منها آخر 35 سنة من الخبرة في التصنيع والمبيعات لسيارات الأفراد، كل ذلك يضع شانجان ضمن رواد السيارات في دولة الصين.

كما وتعتبر “المجدوعي هيونداي للسيارات” الموزع الحصري لشركة هيونداي للسيارات في المنطقة الشرقية و الشمالية بالمملكة العربية السعودية، مع سبع محطات خدمة مزودة بأحدث الأجهزة والمعدات التقنية والفنيين والمهندسين المدربين لتستقبل أكثر من 100000 سيارة سنوياً وتقدم لها الخدمات الشاملة. إلى جانب عشرون مركز بيع لقطع الغيار تنتشر في مواقع رئيسية في جميع أنحاء المنطقتين الشرقية والشمالية، ومستودع ضخم يتسع لأكثر من 80000 صنف مجهز بأحدث وسائل التخزين.

و قد حازت المجدوعي للسيارات على العديد من جوائز التميز من شركة هيونداي موتورز على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا كأفضل موزع وأفضل أداء على مستوى المبيعات والصيانة وقطع الغيار لسنوات عديدة، ما يؤكد التزامها بأعلى معايير الجودة.