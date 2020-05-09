موجز العين للسيارات.. تعاون بين نيسان وميتسوبيشي وكورونا يكبح فيراري

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

بدأت شركة سكودا التشيكية المصنعة للسيارات حملتها الترويجية لطراز Enyaq الكهربائي الجديد الذي سيتوفر بعدة فئات لعام 2021.

تستعد شركة ميتسوبيشي اليابانية لطرح جيل جديد من طراز "أوتلاندر" لعام 2021، بعد مرور ما يزيد على 5 سنوات على طرح الجيل الحالي منه، الموجود بالأسواق منذ عام 2014.

تواصل أزمة تفشي فيروس كورونا في توجيه الضربات إلى عالم السيارات، بتسببها في تأجيل طرح وتصنيع العديد من الموديلات التابعة لمختلف الماركات حول العالم.

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أعلنت شركة ألفا روميو عن النسختين المخصصتين للسوق الأوروبية من طرازي Giulia Quadrifoglio وStelvio لعام 2020.

قررت مجموعة "فولكسفاجن" الألمانية العملاقة لصناعة السيارات إرجاء استئناف إنتاجها في المكسيك مجددا.

أعلنت شركة أودي عن التحديثات التي أجرتها على نسخ عام 2021 الأحدث من طرازي A4 وA5، وجميع الفئات المشتقة منهما.

كشف خبير السيارات أدام جوناس، العامل بشركة الإحصائيات والتحليلات الأمريكية Morgan Stanley analyst، عن 6 أسباب ترجح كفة مدينة تكساس الأمريكية لاتخاذ شركة تسلا لها كمقر للمصنع الذي تستعد لتشييده الذي سيكون مخصصا لتصنيع شاحنتها الجديدة المثيرة للجدل منذ الكشف عنها "سايبر ترك".