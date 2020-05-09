كيا تكشف عن "موهافي" الجديدة .. تعرف على المواصفات والأسعار

طرحت شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية كيا موتور، نسخة جديدة من سيارتها موهافي دي ماستير باسم "جريبيتي" التي تنتمي لفئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي suv.

وقالت الشركة إن السيارة "جريبيتي" تقدم أعلى المواصفات للطراز"موهافي" وتتميز بأناقة تصميمها الداخلي ومظهرها الخارجي.

وأشارت الشركة إلى أن السيارة "جريبيتي" بشبكة تهوية أمامية سوداء اللون

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وعجلات سوداء مقاس 20 بوصة لاخراج أفضل صورة لها، مضيفة أن تصميم الشبكة الأمامية مستهلم من سهم القوس وتتناسق مع مصابيح أمامية وشعار السيارة، وأن تصميم الاطار جاء من صورة قطعة ثلج.

كما أضافت الشركة مسند الذراع على جانب الأبواب في

الصفين الاول والثاني بالاضافة الى مصباح الموضة على الجانبين في الصف الاول.

وتباع السيارة ذات الخمس مقاعد 44.8 ألف دولار أمريكي، في حين يبدأ سعر السيارة من فئة 6 ركاب و7 ركاب من 56 مليون وون.

تتطلع الشركة إلى قيادة موهافي بمختلف تشكيلاتها سوق السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي في كوريا الجنوبية، حيث يعد هذا الطراز الوحيد المزود بمحرك ديزل (سولار) سعة 3 لترات وبه 6 أسطوانات.