بعد طرح شيفروليه كابتيفا في مصر.. "جنرال موتورز": ندرس تجميع السيارة محلياً

كتب: باسل الحلواني

أكد المهندس طارق عطا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنرال موتورز مصر وشمال أفريقيا، أن الشركة تدرس تجميع السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات شيفروليه كابتيفا محلياً.

وتوقع "عطا"، أن تنافس السيارة الجديدة بقوة ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV-C بفضل مواصفات

الأمان والخامات العالية المقدمة بسعر منافس.

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أضاف خلال المؤتمر الصحفي عبر تطبيق "زووم" للكشف عن السيارة الجديدة، أن كابتيفا تتمتع تصميم خارجي أنيق ومبهر مع اتساع صالونها الداخلي حيث تعتبر السيارة الأكبر في فئتها،

كما تضم إمكانيات متعددة وتكنولوجيا القيادة الذكية.

قدمت السيارة بـ4 فئات من التجهيزات، بأسعار رسمية تبدأ من ٣٠٩ ألف و٩٩٠ جنيه، أما الفئة الثانية قدمت بسعر رسمي ٣٣٩ ألف و٩٩٠ جنيه، فيما يبلغ سعر الفئة الثالثة والأعلى تجهيزاً المزودة بخمس مقاعد ٣٥٩ ألف و٩٩٠ جنيه، أما فئة السبع مقاعد قدمت بسعر رسمي ٣٧٩ ألف و٩٩٠ جنيه.