كتب: باسل الحلواني
أكد المهندس طارق عطا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنرال موتورز مصر وشمال أفريقيا، أن الشركة تدرس تجميع السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات شيفروليه كابتيفا محلياً.
وتوقع "عطا"، أن تنافس السيارة الجديدة بقوة ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV-C بفضل مواصفاتالأمان والخامات العالية المقدمة بسعر منافس.
أضاف خلال المؤتمر الصحفي عبر تطبيق "زووم" للكشف عن السيارة الجديدة، أن كابتيفا تتمتع تصميم خارجي أنيق ومبهر مع اتساع صالونها الداخلي حيث تعتبر السيارة الأكبر في فئتها،كما تضم إمكانيات متعددة وتكنولوجيا القيادة الذكية.
قدمت السيارة بـ4 فئات من التجهيزات، بأسعار رسمية تبدأ من ٣٠٩ ألف و٩٩٠ جنيه، أما الفئة الثانية قدمت بسعر رسمي ٣٣٩ ألف و٩٩٠ جنيه، فيما يبلغ سعر الفئة الثالثة والأعلى تجهيزاً المزودة بخمس مقاعد ٣٥٩ ألف و٩٩٠ جنيه، أما فئة السبع مقاعد قدمت بسعر رسمي ٣٧٩ ألف و٩٩٠ جنيه.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد طرح شيفروليه كابتيفا في مصر.. "جنرال موتورز": ندرس تجميع السيارة محلياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.