تويوتا لاندكروزر 1984 تبدو بحالة جديدة “صور”

الخليج ٣٦٥ نت – تعرض شركة FJ سيارة تويوتا لاند كروزر 1984 المعاد تجديدها حالياً للبيع، حيث أثبتت الشركة نفسها كشركة رائدة في استعادة وتعديل طرازات لاند كروزر، وهذه السيارة هي أحد أحدث تصميماتها.

أطلقت الشركة على السيارة اسم G43-S، حيث قامت بتفكيك جسمها بالكامل حتى آخر صواميلها ومساميرها، لتقوم بإجراء تعديلات لضمان قبول لاند كروزر لبعض الإضافات الجديدة والتي تتضمن محرك V6 من تويوتا سعة 4 لتر بشاحن سوبر مانجسون ليولد قوة تزيد عن 320 حصان.

كما تلقت السيارة نظام توجيه محسن، ومكابح قرصية، وناقل حركة يدوي جديد بخمس سرعات، وتكييف هواء، ونظام تعليق حديث، ونظام عادم من الفولاذ المقاوم لصدأ، ونظام تحكم في الجر والثبات، وقفل تفاضلي، ومصابيح ليد.

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معظم جسم السيارة جديد تماماً، وفي الداخل، حصلت لاند كروزر المعدلة على نظام صوت مخصص، وكاميرا عكسية، وتنجيد جلدي مخصص على المقاعد والأسطح الأخرى، ودواسات مخصصة، وفي الخلف، يوجد زوج من المقاعد المكسوة بالجلد الأحمر يمكن طيها لزيادة مساحة التخزين.

في النهاية، لم تعلن الشركة بعد عن سعر السيارة المعدلة، لكنها كشفت عن أن سيارة الطرق الوعرة قطعت مسافة 3,291 كم فقط منذ خضوعها للتعديل.