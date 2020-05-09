عرض المجدوعي الرمضاني على سيارة بيجو 5008 موديل 2020

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة المجدوعي للسيارات، هلّت علينا عروض رمضان.. أبشر بالسيارة اللي تختارها والمجدوعي بيتكفل بأول ثلاثة أقساط بالتعاون مع راية للتمويل لسيارة بيجو 5008 موديل 2020. *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. السيارة المشمولة في العرض: بيجو 5008 موديل 2020. مميزات العرض: عرض تمويل حصري من شركة راية

أول ثلاث أقساط علينا

بدون دفعة أولى

بدون رسوم إدارية

ضمان ٥ سنوات او ١٠٠ الف كيلو

5 سنوات خدمة مساعدة على الطريق الشروط والأحكام: يسري العرض على سيارات 2020 فقط

تطبق الشروط والأحكام صورة العرض:

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