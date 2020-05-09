كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر فيات تتلقى خسائر كبيرة في الربع الأول من 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت شركة فيات كرايسلر خسائر كبيرة في الربع الأول من العام المالي الجاري 2020، وذلك بسبب مواجهتتها لظروف تفشي وباء كورونا "كوفيد-19" في معظم دول العالم، وتعرضت الشركة في غضون أسبوع لخسائر بالمليارات .

وعن فيات كرايسلر فقد تراجعت مبيعاتها في الربع الأول من 2020 مقارنة بنفس المدة من العام الماضي بنسبة 21%، ولم تكن المبيعات كافية لتغطية نفقات الشركة التي سجلت خسائر فادحة بلغت 1.84 مليار دولار.

سيستغرق تعافي فيات كرايسلر من هذه الأزمة مدة، ولكنها لن تبدء بتحقيق أي صعود قبل العودة للعمل في خطوط الإنتاج المخطط لها في الـ18 من مايو الجاري.