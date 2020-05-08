انقلاب جيب رانجلر أثناء إجراء اختبار التصادم “فيديو”

الخليج ٣٦٥ نت – أخضع معهد التأمين لسلامة الطرق السريعة سيارة جيب رانجلر 2019 للاختبار، حيث انقلبت رانجلر انلميتيد على جانبها في اختبار التصادم الأمامي الجزئي من ناحية السائق، وهذه هي المرة الاولى التي يتم اختبار الجيل الجديد من JL رانجلر من قبل المعهد، وقد حصلت سابقاً على نجمة واحدة من أصل خمسة في اختبارات Euro NCAP، وأربعة نجوم من أصل خمسة في اختبار الاصطدام الأمامي من NHTSA.

لا شك في أن مخاطر انقلاب السيارة على جانبها في الحوادث خطيرة، خاصة إذا كان الركاب لا يرتدون أحزمة الأمان، وبخلاف انقلاب السيارة، وقد أعطى معهد التأمين لسلامة الطرق السريعة رانجلر تقييم “مقبول” وهو أعلى من “ضعيف” الأدنى، والجدير بالذكر أن نتائج الاختبارات تبدو مختلفة عما كشفت عنه فيات كرايسلر، فوفقاً للشركة، لم تنقلب رانجلر على جانبها، لذلك شككت في نتائج الاختبار.

يذكر أن رانجلر كان أداؤها أفضل بكثير في جميع اختبارات التصادم الأخرى التي أجراها المعهد، حيث حصلت على تصنيف “جيد” في جميع الاختبارات الأخرى، وبالمقارنة مع الجيل السابق، فإن الجيل الجديد يتفوق في كل الفئات تقريباً، وسنلاحظ أيضاً أن JK رانجلر لم تنقلب على جانبها في إصدارات الأربعة أبواب أو بابين عند إخضاعها لإختبار التصادم الأمامي من ناحية السائق من قبل المعهد.

Advertisements

في الختام، بالنسبة لبقية الاختبارات، فقد صنف معهد التأمين لسلامة الطرق السريعة كلا خياري المصابيح الأمامية الهالوجين أو ليد “ضعيف” في حين حصل نظام الوقاية من الاصطدام الأمامي الاختياري على تصنيف “ممتاز” لقدرته على تجنب الحوادث بسرعة 20 و40 كم/س.