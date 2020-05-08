كيا ستينجر 2021 فيس ليفت تظهر بوضوح أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – التقطت العدسات التجسسية كيا ستينجر فيس ليفت أثناء اختبارها على الطرق الاوروبية لأول مرة بتمويهات كثيفة، وقد يعطي هذا انطباعاً بأن الشركة تخطط لإعطائها بعض التغييرات الكبيرة في التصميم، لكن هذا غير متوقع، حيث ستحصل على تصميم مصابيح خلفية جديد ومصدات خلفية مختلفة، وتصميم جنوط جديدة، وربما بعض خيارات الألوان الجديدة.

من المتوقع أن يتم التحديث الأكبر داخل المقصورة، حيث ستحصل كيا ستينجر فيس ليفت على أحدث أنظمة الترفيه بمجموعة هيونداي، مع شاشة لمسية أكثر دقة ووضوحاً، بالإضافة إلى خيار مجموعة عدادات رقمية، كما ستشمل التغييرات الداخلية الأخرى كونسول وسطي معاد تصميمه وخيارات تنجيد جديدة.

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ومثل جينيسيس G70 فيس ليفت، من المتوقع أن يتم استبدال محرك التيربو الحالي ذي الأربع أسطوانات سعة 2 لتر بمحرك تيربو جديد 2.5 لتر أقوى من هيونداي، والذي يولد قوة 290 حصان و420 نيوتن.متر من عزم الدوران، بدلاً من 255 حصان و353 نيوتن.متر من المحرك سعة 2 لتر، أما بالنسبة لمحرك V6 مزدوج التيربو سعة 3.3 لتر، فإن أحدث التقارير تشير إلى أنه سيتم تحديثه قليلاً لتقديم أداء أقوى من 365 حصان و510 نيوتن.متر الحالي.

في الختام، من المتوقع أن يتم الكشف عن كيا ستينجر فيس ليفت لأول مرة في عام 2021، وإذا صدقت الشائعات، فلن تحصل على جيل جديد، بسبب ضعف المبيعات.