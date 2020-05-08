تركيا تسجل 48 وفاة بفيروس كورونا المزيد

الخليج 365الجمعة 2020/5/8 09:00 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت تركيا، الجمعة، عن تسجيل 48 وفاة ناجمة عن الإصابة بفیروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بالإضافة إلى 1848 إصابة جديدة.
وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن الإصابات الجديدة ترفع إجمالي الحالات إلى 135569 حالة.
وأضاف أنه تم تسجيل 48 حالة وفاة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 3689 حالة في حين يرقد 1219 مريضا في وحدات العناية المركزة، بينهم 653 مصابا يستخدمون أجهزة التنفس الاصطناعي.
وأعلن مكتب المدعي العام في اسطنبول إصابة 44 سجينا في سجن سيليفري بالمدينة بفيروس كورونا.
وأوضح أن 42 سجينا أصيبوا بالفيروس جراء مخالطتهم لسجينين آخرين ثبتت إصابتهما بالفيروس.
وأضاف أن 4 سجناء من المصابين يخضعون حاليا للعلاج في مستشفى السجن، في حين تم عزل الآخرين الذين لم تظهر عليهم الأعراض.
وكانت السلطات التركية أعلنت في 22 أبریل الماضي اصابة 65 من نزلاء سجن بوجا بمدينة إزمير غرب تركیا بفيروس كورونا.
كما أعلنت وزارة العدل التركية في 13 أبريل الماضي وفاة 3 سجناء واصابة 17 آخرين بفيروس كورونا في 5 سجون مفتوحة.
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