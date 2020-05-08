كل ما نعرفه عن فورد F-150 الجيل القادم 2021 “مواصفات ومعلومات وسعر متوقع”

الخليج ٣٦٥ نت – إعادة تصميم موديل محبوب هي عملية محفوفة بالمخاطر لأي شركة، خاصة عند الحديث عن فورد F-150، الموديل الأكثر مبيعاً في أمريكا لعقود متوالية .. وتعمل الشركة حالياً على تطوير الجيل الجديد للبيك اب لمنافسة موديلات شيفروليه سيلفرادو وجمس سييرا ورام 1500 الجديدة، ونعرض لكم كل ما نعرفه عنه هنا.

ما هو الموديل؟

فورد F-150 هي بيك أب غنية عن التعريف، مع وصول مبيعاتها الأمريكية في 2019 فحسب إلى 896,526 سيارة، كما أنها البيك اب الأكثر رواجاً في أمريكا لأكثر من 43 عاماً، والجيل الجديد سيستمر مع نفس تصميم الجسد على الإطار مع عدد واسع من المحركات والنسخ والأحجام المختلفة حسب المهام المطلوبة من الموديل، مع أحدث أنظمة السلامة والتقنيات العصرية لفورد.

التصميم الخارجي

طبقاً للصور التجسسية الأخيرة، نعلم أن البيك اب لن تختلف كثيراً عن الموديل الحالي في الشكل الخارجي، مع تركز التغييرات في المقدمة والمصابيح الأمامية والنهارية الجديدة وعدد من تصميمات الشبك الأمامي المختلفة، مع ازدياد حجم المصابيح الخلفية وتبسيط شكلها.. بلا شك أن توجه فورد هنا هو تصميم تطوري للموديل وليس ثوري.

المحركات

فورد F-150 القادمة ستتوفر بعدد واسع من المحركات التي تشمل محرك V6 سعة 3.3 لتر بضغط الهواء بقوة 290 حصان مع محرك V6 ايكوبوست سعة 2.7 لتر بقوة 325 حصان، ومحرك V8 سعة 5.0 لتر بقوة 395 حصان، وبالطبع ستحصل البيك على نسخة كهربائية بالكامل ولكن لا نعلم مواصفات أدائها بعد، ولكن ظهرت في الفيديو التشويقي الشهير أثناء سحبها لعدد من مقطورات القطارات بوزن يتعدى نصف مليون كيلوجرام.

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السعر المتوقع

من الغالب استمرار عرض فورد F-150 بمجال واسع من الأسعار لضمان استمرار تنافسيتها، ولا تتوقعوا ابتعاد الأسعار كثيراً عن الأرقام الحالية، ما يعني أن F-150 الجيل القادم قد تبدأ من 30,000 دولار (112,500 ريال) للنسخة الأساسية وتقفز إلى حوالي 45,000 دولار (169,000 ريال) على الأقل لنسخة XLT، بينما النسخ الاعلى في المجال بجميع الخيارات ستتعدى 75,000 دولار (281,000 ريال).

موعد التدشين

كان من المتوقع تدشين فورد F-150 2021 في ربيع 2020 وبدء الإنتاج في نهاية الصيف، ولكن وباء الكورونا أدى إلى تأجيل كل هذه الخطط، مع إشارة تقارير أن الإنتاج سيبدأ في نهاية سبتمبر في مصنع “ديربورن” لفورد، ما يعني تدشين البيك اب الجديدة قبل ذلك في نهاية الربيع أو بداية الصيف.

الشكل المتوقع:

صور تجسسية: