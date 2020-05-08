إسرائيل تسجل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

سجلت إسرائيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ساعات نهار الجمعة ما رفع إجمالي الإصابات إلى 16436 حالة.



وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان، الجمعة، إن إجمالي الوفيات ما زال 245 حالة.

وأضافت وزارة الصحة إن 78 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة وإن 54 في حالة متوسطة في حين وصفت باقي الإصابات بأنها طفيفة.

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وبحسب وزارة الصحة يعيش 63 من المصابين على أجهزة التنفس.

ولفتت الوزارة الإسرائيلية إلى أن 11229 من إجمالي عدد المصابين قد تماثلوا للشفاء.

وأشارت إلى أن اجمالي عدد المرضى حاليا يبلغ 4962 حالة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية خففت خلال الأيام القليلة الماضية من القيود التي كانت فرضتها شهر آذار/مارس الماضي.