العراق يسجل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

أعلن العراق، الجمعة، تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) في البلاد.

وقالت وزارة الصحة العراقية، في بيان، إن الإصابات الجديدة موزعة بواقع 12 في بغداد/ الرصافة، و19 في بغداد/ الكرخ، و3 في مدينة الطب، و1 في ديالى، و9 في ميسان، و12 في البصرة، و2 في ذي قار، و2 في صلاح الدين.

وأضافت الوزارة انه تم تسجيل حالتي وفاة، واحدة في بغداد/ الرصافة، والأخرى في مدينة الطب.

وأشارت إلى تسجيل 35 حالة شفاء، مبينة أن مجموع الإصابات بلغ 2603، فيما بلغ مجموع الوفيات 104، ومجموع حالات الشفاء 1661 حالة.