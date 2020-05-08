العراق يسجل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

الخليج 365الجمعة 2020/5/8 08:34 م بتوقيت أبوظبي
أعلن العراق، الجمعة، تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) في البلاد.
وقالت وزارة الصحة العراقية، في بيان، إن الإصابات الجديدة موزعة بواقع 12 في بغداد/ الرصافة، و19 في بغداد/ الكرخ، و3 في مدينة الطب، و1 في ديالى، و9 في ميسان، و12 في البصرة، و2 في ذي قار، و2 في صلاح الدين.
وأضافت الوزارة انه تم تسجيل حالتي وفاة، واحدة في بغداد/ الرصافة، والأخرى في مدينة الطب.
وأشارت إلى تسجيل 35 حالة شفاء، مبينة أن مجموع الإصابات بلغ 2603، فيما بلغ مجموع الوفيات 104، ومجموع حالات الشفاء 1661 حالة.
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