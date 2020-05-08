الخليج ٣٦٥ نت – قام لصوص في نيوزيلندا بانتهاز فرصة إغلاق المتاجر وحظر التجوال للتحكم في انتشار وباء الكورونا لسرقة 97 سيارة من إحدى شركات تأجير السيارات.
وقد قام اللصوص بكسر أبواب شركة التأجير “جوسي” في مدينة اوكلاند النيوزلندية.. وداخل المنشأة كان هناك مئات السيارات بأبواب غير مغلقة ومفاتيح داخل السيارات.. ما جعلهم فريسة سهلة للصوص.
على مدار يومين، قام اللصوص بسرقة 97 سرعة بدون انتباه الشركة على الإطلاق، ولكن من الواضح أنهم لم يخططوا بشكل جيد للعملية، مع انتباه السلطات سريعاً لما حدث عند ملاحظة الشرطة لعدد كبير من السيارات التي يتم قيادتها بشكل مثير للشبهة.
وقد قامت الشرطة بتتبع بعض هذه السيارات ليصلوا إلى مكان تم تخزين فيه عدد كبير من مركبات جوسي، مع افتراض الشرطة أنه تم سرقتهم.. وتمكنت السلطات النيوزلندية من استعادة 85 سيارة منهم حتى الآن مع اعتقال 29 شخص مرتبط بالعملية لهم علاقة بالعصابات المحلية.
كانت هذه تفاصيل خبر لصوص استغلوا حظر التجول لسرقة 97 سيارة من شركة تأجير! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.