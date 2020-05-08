فورد تضع فضلات الطيور على السيارات لأغراض علمية.. ما هي؟

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الخليج ٣٦٥ نت – فترات البحث والتطوير للسيارات تتضمن خطوات وجهد أكثر مما يتوقعه الكثيرون.. وعلى سبيل المثال، تقوم فورد حالياً باختبار طلاء بعض سياراتها الجديدة وحمايته ضد فضلات الطيور.. وعوضاً عن محاولة اصطياد طيور وانتظار فضلاتها الطبيعية، قررت فورد صنع هذه الفضلات بنفسها في المعمل!
الاختبار ببساطة يُطلق عليه “اختبار فضلات الطيور.. واحدة من المحن التي على نماذج الطلاء المرور بها” حسب تصريح الشركة.. ويتم رش حمض الفوسفوريك مع منظف بالصابون على ألواح الأبواب بالإضافة إلى لقاح صناعي.. مع تسخين هذه التركيبة في أفران لدرجات 60-80 مئوية والنتيجة هي محاكاة تأثير الفضلات الطبيعية.
نتائج الاختبار عادة يتم استخدامها لتحسين الطلاء ودرجات الألوان والإضافات اللونية المختلفة، ولضمان أن الطبقة الخارجية قادرة على مقاومة هذه الملوثات أياً كانت ظروف الطقس أو درجة الحرارة.
وبجانب تعريض ألواح الجسد لفضلات طيور صناعية، تقوم فورد بإجراء اختبارات أخرى لظروف الطقس القاسية، مثل درجات حرارة أقل من الصفر أو درجة رطوبة مرتفعة، أو تلوث من الوقود أو الأملاح، كما أن أحد الاختبارات يشمل تعريض الطلاء لأشعة فوق بنفسجية بدون توقف لـ 250 يوم في المعمل لاختبار تفاعل الطلاء تحت الشمس باستمرار في أكثر منطقة مضيئة نظرياً على كوكب الأرض.
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