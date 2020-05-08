شاهد طريقة عمل تقنية كيا لعرض النقاط العمياء “فيديو”

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت كيا عن تفاصيل جديدة عن تقنية راصد النقاط العمياء لسورينتو 2021 الجديدة كلياً، والتي وصفتها الشركة بـ “زوج آخر من الأعين” للسائقين، حيث يقوم النظام بإزالة النقاط العمياء تماماً على يمين وشمال السائق، وستكون سورينتو 2021 أول سيارة لكيا مزودة بالتقنية المتطورة.

ويتواصل النظام الجديد مع شاشة عدادات رقمية جديدة رقمية بالكامل قياس 12.3 إنش بجودة HD مرتفعة، كما تم ربط النظام بإشارات الانعطاف لدى السيارة لتحسين رؤية السائق أثناء القيادة.. ويتم ذلك عبر إرسال فيديو عالي الجودة لما يحدث على يمين وشمال السائق لشاشة لوحة العدادات في حالة استعداد السائق للانعطاف.

ويأتي الفيديو من كاميرتين بجودة عالية داخل المرايا الجانبية، وصرحت كيا أن الكاميرات قادرة على التقاط زاوية أوسع من المرايا التقليدية، ما يعطي السائق صورة أوضح بكثير للسيارات الأخرى القادمة من المنعطفات.

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ويُذكر أن تقنية كيا الجديدة معروضة في بعض الأسواق في حزمة سلامة تشمل أنظمة أخرى لسورينتو 2021، مثل المساعد الذكي على الركن لتفادي الاصطدام في السرعات المنخفضة، وراصد محيط السيارة، ضمن تقنيات أخرى.