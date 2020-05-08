الصحة السعودية: 1701 إصابة جديدة بكورونا و10 حالات وفاة.. وتعافي 1322 المزيد

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الجمعة، تسجيل 1701 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 35432.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي إنه تم تسجيل 1322 حالة شفاء جديدة ليصل عدد المتعافين إلى 9120، فيما بلغ عدد الوفيات 210 حالات.

وبدأت السعودية قبل عدة أيام في تطبيق أسلوب المسح النشط الذي قاد إلى اكتشاف نسبة كبيرة من الأرقام التي يتم الإعلان عنها يوميًا، حيث يتم انتقال الفرق الصحية المجهزة والمدربة إلى الأماكن التي يتوقع أن يتواجد بها المصابون بكثافة ليتم عمل فحص كورونا لهم في المنزل.