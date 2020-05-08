الخليج 365الجمعة 2020/5/8 04:46 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة السعودية، الجمعة، تسجيل 1701 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 35432.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي إنه تم تسجيل 1322 حالة شفاء جديدة ليصل عدد المتعافين إلى 9120، فيما بلغ عدد الوفيات 210 حالات.
وبدأت السعودية قبل عدة أيام في تطبيق أسلوب المسح النشط الذي قاد إلى اكتشاف نسبة كبيرة من الأرقام التي يتم الإعلان عنها يوميًا، حيث يتم انتقال الفرق الصحية المجهزة والمدربة إلى الأماكن التي يتوقع أن يتواجد بها المصابون بكثافة ليتم عمل فحص كورونا لهم في المنزل.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة السعودية: 1701 إصابة جديدة بكورونا و10 حالات وفاة.. وتعافي 1322 المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.