قرار من فولكسفاجن بشأن استئناف الإنتاج في المكسيك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت مجموعة "فولكسفاجن" الألمانية العملاقة لصناعة السيارات إرجاء استئناف إنتاجها في المكسيك مجددا.

وأعلن فرع الشركة في المكسيك، مساء أمس الخميس، أنه من المقرر وفقا للخطط الحالية استئناف الإنتاج في مصنعي الشركة هناك في أول يونيو/حزيران المقبل، مشيرة إلى توقف أنشطة لا غنى عنها في المكسيك بسبب أزمة جائحة كورونا.

وكانت الحكومة المكسيكية قررت، في منتصف أبريل/نيسان الماضي، تمديد القيود المفروضة على الحياة العامة بسبب أزمة كورونا إلى 30 مايو/أيار الجاري.

وذكرت الشركة أنها أرجأت استئناف الإنتاج لضمان سلسلة إمداد مستقرة.

وكانت فولكسفاجن في المكسيك علقت الإنتاج في مصانعها منذ 20 مارس/آذار الماضي بسبب الجائحة، وقررت في بادئ الأمر الاستمرار في التعليق حتى 12 أبريل/نيسان الماضي.

وبعد ذلك أعلنت الشركة أنه وفقا لخطط مؤقتة من الممكن استمرار التعليق حتى 18 مايو/أيار الجاري.

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وبحسب البيانات الرسمية، سجلت المكسيك حتى الآن 29616 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، و2961 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

ومن المتوقع أن تصل المكسيك إلى ذروة انتشار الوباء خلال هذه الأيام.

تجدر الإشارة إلى أن مصنع فولكسفاجن في مدينة بويبلا، على بعد نحو 100 كيلومتر من العاصمة مكسيكو سيتي، من أكبر مصانع الشركة على مستوى العالم.

وأنتج هذا المصنع العام الماضي أكثر من 440 ألف سيارة من علامة "تيجوان" و"جيتا" و"جولف".

وفي مصنع الشركة في جواناخواتو تم إنتاج نحو 330 ألف سيارة العام الماضي. ويعمل لدى الشركة في المكسيك نحو 13 ألف موظف.