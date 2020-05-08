تسريب قدرات سحب كاديلاك اسكاليد 2021

الخليج ٣٦٥ نت – بعد كشف جنرال موتورز عن صرفية وقود شيفروليه سوبربان وتاهو وجمس يوكون 2021 منذ أيام، تسربت الآن بيانات قدرات سحب كاديلاك اسكاليد 2021 الجديدة.

التسريبات تظل غير مؤكدة رسمياً للوقت الحالي، وتشير إلى أن اسكاليد في الواقع انخفض معدل السحب لديها بـ 45 كيلوجرام، تحديداً لنسخة قاعدة العجلات القصيرة إلى 3720 كيلوجرام، ولا غرابة في ذلك مع انتقال السيارة إلى نظام تعليق خلفي مستقل، كما أن معظم سائقي اسكاليد المعتادين على مهام السحب لن يلاحظوا الفارق.

نسخة كاديلاك ESV بقاعدة العجلات الطويلة والدفع الرباعي لم يتغير معدل السحب لديها ليبقى عند 3580 كيلوجرام، مع العلم أن كل هذه هي أرقام محرك V8 البترولي سعة 6.2 لتر، بينما محرك الديزل تيربو 6 سلندر يسجل معدلات سحب أقل بحوالي 90 كيلوجرام في جميع النسخ.