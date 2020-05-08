ألفا روميو تستعد للسوق الأوروبية بطرازات محدثة

أعلنت شركة ألفا روميو عن النسختين المخصصتين للسوق الأوروبية من طرازي Giulia Quadrifoglio وStelvio لعام 2020.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات ما كشفت عنه الشركة الإيطالية من تحديثات أجرتها على النسخ الأوروبية من الطرازين، بخلاف ما تتمتعان به نسختاهما المطروحتان منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي للسوق الأمريكية.

وقال الموقع الأمريكي إن ألفا روميو ركزت على التحديثات التقنية في تطوير نسخ أوروبا من طرازي Giulia Quadrifoglio وStelvio لعام 2020.





ومنحت الشركة هاتين النسختين نظاما معلوماتيا جديدا كليا، مع شاشة لمس عملاقة، وشاشات أعلى كفاءة للعدادات، بالإضافة لنظام مساعد للسائق أكثر تطورا.

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كما أضافت ألفا روميو للنسخ الأوروبية من Giulia Quadrifoglio وStelvio عجلات أكبر في الحجم يصل قياسها لـ 21 بوصة، مع خيارات إضافية للألوان بالطرازين، شملت كلا من لون Rosso 6C Villa d’Este ولون Ocra GT Junior ولون Montreal Green.





وفيما يخص قوة المحرك، أبقت ألفا روميو على قدرات محركات طرازي Giulia Quadrifoglio وStelvio، فيما يخص النسخ الأوروبية، لتكون هي نفسها قوة محرك النسخ الأمريكية من الطرازين.

ويتوفر كل من طرازي Giulia Quadrifoglio وStelvio بمحرك توربيني مزدوج بسعة 2.9 لتر، ينتج قوة 505 حصان.



