كورونا يكبح طموحات فيراري.. خطة تأجيل عامة لعملاق السيارات الإيطالي

تواصل أزمة تفشي فيروس كورونا في توجيه الضربات إلى عالم السيارات، بتسببها في تأجيل طرح وتصنيع العديد من الموديلات التابعة لمختلف الماركات حول العالم.

وكانت أحدث ضحايا الأزمة شركة فيراري الإيطالية المصنعة للسيارات الخارقة، التي قررت تأجيل طرح عدد من سياراتها الجديدة لمدة 4 أشهر بسبب كورونا.

وحسبما ذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن فيراري كانت تخطط لطرح سيارتين جديدتين خلال منتصف عام 2020 الجاري، والآن ستضطر الشركة إلى تأجيل الكشف عن هاتين السيارتين لمدة تتراوح بين 3 أو 4 أشهر.

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وأوضح الموقع الأمريكي، وفقا لتقرير صادر عن موقع Automotive News Europe، فإن المدير التنفيذي لفيراري لويس كامليري أكد أن تأجيل طرح السيارات الجديدة يأتي ضمن خطة فيراري لتوفير النفقات في الوقت الحالي، حتى تنجح في اجتياز فترة وقف العمل لحين انحسار أزمة تفشي فيروس كورونا.

وقبل فيراري، سبق أن أعلنت عدد من ماركات السيارات تأجيل طرح سيارات تابعة لها، ومنها ماركة GMC، التي أعلنت عن تأجيل طرح شاحنة هامر الكهربائية المنتظرة، بالإضافة لماركة فورد، التي أعلنت تأجيل طرح الجيل الجديد من طراز برونكو، الذي كان مقررا طرحه في أبريل/نيسان الماضي.

ومن توابع أزمة تفشي كورونا، أفاد تقرير موقع Automotive News Europe بأن فيراري تتوقع أيضا تراجعا في نسب مبيعاتها بنحو 15% مع نهاية عام 2020.