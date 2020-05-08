تعاون مرتقب بين نيسان وميتسوبيشي لإنتاج سيارة جديدة

أحمد جمال أحمدالجمعة 2020/5/8 12:05 م بتوقيت أبوظبي
تستعد شركة ميتسوبيشي اليابانية لطرح جيل جديد من طراز "أوتلاندر"، لعام 2021، بعد مرور ما يزيد على 5 سنوات على طرح الجيل الحالي منه، الموجود بالأسواق منذ عام 2014.
وحسبما ذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن وقت ترقب طرح هذا الجيل الجديد من "أوتلاندر" لن يطول، إذ قد بدأت ميتسوبيشي باختبار نسخة 2021 المرتقبة بالفعل منذ شهر سبتمبر الماضي، استعدادا للكشف عنها قبل نهاية عام 2020 الجاري.
وبالرغم من عدم توفر معلومات عن قدرات محرك الجيل الجديد المرتقب من طراز "أوتلاندر"، فإن الموقع الأمريكي أفاد بأنه سيطرح بمحرك، هو نفسه المستخدم في الجيل القادم من طراز نيسان Rogue، والمقرر طرحه أيضا خلال 2020.
ولا يعد الأمر غريبا بالنظر للتحالف الذي شكل بين كل من شركة نيسان وميتسوبيشي ورينو، التي ستسهم أيضا في تطوير وصناعة هذا المحرك، الذي سيتشارك به الأجيال القادمة من الطرازين "أوتلاندر" وRogue.
ووفقا لموقع "أوتوموتيف نيوز"، ستكون هذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها ميتسوبيشي سيارة من صنعها، تعمل بمحرك من شركة نيسان.
وأوضح "موتور وان" أنه في المقابل، ستحصل شركة نيسان على خبرة شركة ميتسوبيشي في صناعة وتطوير المحركات الكهربائية الهجينة، بناء على تقرير صادر عن موقع الأعمال الياباني Nikkei business daily.
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