شاهد أول صورة لسيارة سكودا Enyaq الكهربائية الجديدة

بدأت شركة سكودا التشيكية المصنعة للسيارات حملتها الترويجية لطراز Enyaq الكهربائي الجديد الذي سيتوفر بعدة فئات لعام 2021.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، لقطات ترويجية جديدة نشرتها سكودا للترويج للطراز الجديد، ظهر خلالها بإطلالة مموهة أخفت ملامحه.

وقال الموقع الأمريكي إن طراز Enyaq ستعود به سكودا للسيارات العاملة بنظام rear-wheel-drive، وهو ما لم تفعله سكودا منذ فترة التسعينيات، حين كانت آخر الموديلات التي طرحتها وتعمل بهذا النظام هي عائلة موديلات 105 و120 و125 من سكودا.









وأفاد "موتور وان" بأن طراز Enyaq سيتوفر ضمن فئاته التي تقدمها شركة سكودا، فئة كهربائية باسم Enyaq Iv، وستكون هذه الفئة أقوى سيارة تطرحها سكودا على الإطلاق.

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وكشفت سكودا عن بعض مواصفات طراز Enyaq، حيث ذكرت أنه سيتوفر بثلاثة خيارات فيما يتعلق بالبطاريات، يختار فيما بينها عملاء سكودا عند الشراء، وستكون من ضمنها بطاريات تضخ طاقة للمحرك بمعدل 55 كيلووات في الساعة، وتمكنه من السير لمسافة 211 ميلا كحد أقصى للشحن به.





وبطارية أخرى سيتوفر بها الطراز كخيار عند الشراء، ستضخ طاقة للمحرك بمعدل 62 كيلووات في الساعة، وتمنح المحرك القدرة على السير لمسافة 242 ميلا كحد أقصى للشحن بها.

في حين ستكون الخيار الثالث بطاريات تضخ طاقة بمعدل 82 كيلووات في الساعة للمحرك، تمنحه القدرة على السير لمسافة 311 ميلا.





وفيما يخص الفئة المميزة Enyaq Iv فإنها ستتوفر بنظام عمل all-wheel-drive، وتعمل بمحرك ينتج قوة تصل لـ 302 حصان، مع قدرة تسارع من صفر وحتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 6.2 ثانية، لتكون هذه هي أقوى سيارة تصنعها رسميا سكودا في تاريخها.