تحطم طائرة عسكرية هندية على الحدود مع باكستان المزيد

الخليج 365الجمعة 2020/5/8 10:29 ص بتوقيت أبوظبي
ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، أن طائرة عسكرية هندية تحطمت على الحدود مع باكستان.
ويأتي هذا الحادث بعد أكثر من عام على تحطم طائرة من طراز "ميج 21" تابعة للقوات الجوية الهندية بالقرب من "بيكانير "في ولاية راجستان الحدودية مع باكستان شمال غربي البلاد.
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