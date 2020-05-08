"كورونا" تكبد قطاع السيارات في المسكيك خسائر فادحة

تراجعت مبيعات سوق السيارات في المكسيك خلال شهر أبريل الماضي بسبب أزمة كورونا المستجد. قالت هيئة الإحصاء الوطني، إن مبيعات السيارات في الشهر Advertisements الماضي تراجعت بنسبة نحو 65% مقارنة بنفس الشهر من 2019. الماضي تراجعت بنسبة نحو 65% مقارنة بنفس الشهر من 2019. أظهرت البيانات أن مبيعات السيارات في المكسيك وصلت إلى أكثر من 104 ألف سيارة في فبراير الماضي وإلى نحو 87 ألف و500 سيارة في مارس الماضي ثم إلى 34 ألف و903 سيارة فقط في أبريل الماضي. المكسيك وصلت إلى أكثر من 104 ألف سيارة في فبراير الماضي وإلى نحو 87 ألف و500 سيارة في مارس الماضي ثم إلى 34 ألف و903 سيارة فقط في أبريل الماضي.

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