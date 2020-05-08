مطار فيينا يوفر اختبارات فيروس كورونا لتجنب الحجر الصحي للمسافرين

الخليج ٣٦٥ نت – مع توجه معظم دول العالم إلى تخفيف الإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، ومنها السماح بعودة رحلات الطيران، إلا أن إجراءات الحجر الصحي للمسافرين كانت تمثل عقبة دون إتمام هذا الأمر.



لكن قدم مطار العاصمة النمساوية فيينا حلاً مثالياً لمشكلة الحجر الصحي للمسافرين، حيث عمل على توفير إجراء اختبار للكشف عن فيروس كورونا، ليتمكن المسافرين من دخول النمسا دون الاضطرار للبقاء في حجر صحي لمدة 14 يوما.

وأعلن مطار فيينا إنه يمكن للمسافرين الخضوع لاختبار “بي سي آر” لكوفيد-19 داخل المطار وتلقي النتيجة خلال ساعتين أو ثلاثة.

وأضاف: “السفر الجوي سواء كان للعمل أو الرحلات أو المهام الطارئة.. سيكون بتلك الطريقة أكثر أمانا وسهولة”.

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وكذلك أتاح المطار للمسافرين المغادرين من فيينا الخضوع للفحص في المطار أيضا لإثبات خلوهم من المرض في الدولة التي سيصلون لها، وتكلفة الفحص 190 يورو (780 ريال).

الجدير بالذكر فإن مطار فيينا كان فيما سبق يطلب من المسافرين حال وصولهم المطار تقديم شهادة صحية تثبت عدم إصابتهم بـ”كوفيد-19″ تعود بحد أقصى لأربعة أيام مضت أو البقاء في الحجر الصحي.