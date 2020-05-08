تعرف على أهمية تغيير منظف الزجاج الأمامي للسيارة

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت منظمة ديكرا الألمانية للفحوصات الفنية عدد من النصائح الهامة للسائقين للعناية بالسيارة لقيادة آمنة بالصيف، ومنها تغيير سائل نظام غسل الزجاج الأمامي للسيارة، وذلك لإزالة بقايا الحشرات وحبوب اللقاح من الزجاج.

وأوضح الخبراء الألمان أن سوائل التنظيف التي تستخدم في فصل الشتاء تختلف طبيعة خواصها عن المستخدمة في فصل الصيف، حيث لا تساعد بصورة فعالة في إزالة الفضلات والاتساخات.

وأشار الخبراء إلى أنه عند تعبئة سائل غسل الزجاج الأمامي الجديد، فإنه ليس من الضروري تغيير السائل بالكامل، حيث لا توجد مشكلة باختلاط السائلين.



وحذر الألمان من استخدام سوائل المواد المنزلية أو الكحول للتنظيف لأنها لا تناسب هذه الأغراض، كما أنها قد تسبب بعض الأضرار.