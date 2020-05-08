لكزس LX موديل 2020 تنضم لأسطول الوفاق لتأجير السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – مما لا شك فيه أن لكزس LX هي إحدى أفخم سيارات SUV في الأسواق، حيث تجمع بين الأداء المبهر على جميع الطرقات والفخامة اليابانية والتقنيات المتطورة، وهو ما دفع الوفاق لتأجير السيارات إلى ضمها لأسطول سياراتها.

تصميم السيارة



وتتمتع لكزس LX بتصميم خارجي راقي يخفي شخصيتها الوعرة القوية، ويعتبر الكثيرون LX النسخة الأكثر فخامة لتويوتا لاندكروزر، فنرى في المقدمة شبكة التهوية المغزلية الأيقونية للكزس ومصابيح LED مع خاصية التحكم التلقائي للإضاءة العالية Auto-Hi Beam، هذا بالإضافة إلى غطاء محرك بخطوط ديناميكية يبرز الجانب القوي للسيارة، أما في الخلف فنرى مصابيح LED أنيقة ورفيعة.

الداخلية

تتمتع LX بداخلية رحبة قمة في الفخامة تتسع لخمسة أو سبعة أشخاص حسب الفئة، كما تتميز بالعديد من مقومات الراحة، حيث المقاعد الجلدية الفاخرة والمكيف الأتوماتيكي متعدد المناطق، وعلبة تبريد (ثلاجة).

أما عن التقنيات فهناك شاشة نظام معلوماتي ترفيهي قياس 12.3 إنش، بالإضافة إلى شاشات ترفيه عدد 2 قياس 11.6 انش للمقاعد الخلفية، نظام الصوت مارك ليفينسون راديو AM و FM ومشغل DVD و MP3/WMA مع مدخل USB مع 91 سماعة، نظام تشغيل المحرك عن بعد، نظام شحن لاسلكي للجوال وغيرها الكثير.

الأمان



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تتوفر السيارة مع العديد من أنظمة الأمان ومساعدة السائق مثل نظام كشف النقطة العمياء، مرايا ذاتية التعتيم، نظام منع التصادم الأمامي، نظام كشف المشاة، نظام تنبيه مغادرة المسار، حساسات أمامية وخلفية مع أربع كاميرات (أمامية و 2جانبيه وخلفية)، أكياس هوائية أمامية وجانبية و للركب (للسائق و الراكب الأمامي) بالإضافة إلى ستائر هوائية جانبية.

المحرك



تأتي لكزس LX مع محرك V8 سعة 5.7 لتر بقوة 362 حصان وعزم دوران يبلغ 530 نيوتن.متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات.

وهذا ويمكنك استئجار لكزس LX 2020 بأي وقت عبر تطبيق الوفاق لتأجير السيارات، حيث أن الحجز يتم بالكامل إلكترونياً، ويتم تعقيم السيارة قبل تسليمها والتأجير يشمل التأمين والصيانة والفحوصات مع وجود عضويات حصرية ودعمك بخدمة الصيانة المتنقلة التي تأتيك بأي مكان.

تحميل تطبيق الوفاق لتأجير السيارات:

قوقل بلاي – آبل ستور