العثور على سيارة نجل صدام حسين بقيمة 4.3 مليون ريال “فيديو وصور”

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن بريطاني يُدعى “سكوت” يملك حساب “راتاروسا” على موقع الفيديو “يوتيوب” يهتم بالسيارات الخارقة والكلاسيكية، بحثه عن سيارة من نوع “فيراري إف 40” وطلب المساعدة لإيجادها، وأعلن أيضاً عن منح جائزة لمن يسهم في العثور على هذا الموديل من السيارة، كما طلب أدلة من أي شخص يقر بمعرفته مكانها حتى يتمكن على الأقل من تقديم عرض لشرائها.

وقد عثر البريطاني على سيارة معطلة من الطراز نفسه بأجزاء غير متطابقة، وطرح الموقع مقطع فيديو ظهرت فيه صور للسيارة المغطاة بالرمال، إذ يبدو أنها تركت لتصدأ في مكان ما في الشرق الأوسط، وتمكن المشاهدون من تحديد موقع هذه الصور في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، وفي النهاية توصل الموقع إلى معرفة أنها كانت مملوكة سابقاً لـ “عدّي” نجل الرئيس العراقي الراحل “صدام حسين”.

وأوضح ” كريس سميث” وهو واحداً ممن أرسلوا في مهمة للعثور على “فيراري إف40” عام 2016، في مقابلة فيديو مع “رتاروسا”، أنه تمكن من تحديد موقع السيارة في العراق وتوجه إلى هناك لتقييم وضعها، لكن السيارة كانت مغطاة بالرمال بما في ذلك محركها، فيما كانت عدة أجزاء منها مفقودة.

وأكد “سميث” أن السيارة كانت في حالة مؤسفة وتحتاج إلى كم هائل من العمل لجعلها قابلة للقيادة مجدداً، وأوضح “راتاروسا” أن متخصصاً بلجيكياً في سيارات فيراري تمكن من تنظيف محرك السيارة وإعادة تركيب أجزاء الإلكترونيات التي تآكلت أو انفجرت بسبب الحرارة الشديدة.

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وفي نهاية الفيديو نرى أن السيارة قد ظهرت في ثوب جديد تماماً، والجدير بالذكر أنه لا تزال السيارة الفيراري الأسطورية محفوظة في مرآب بأربيل، حيث يطلب مالكها الحالي مبلغ قدره 1.15 مليون دولار (4.31 مليون ريال) مقابل التنازل عنها.