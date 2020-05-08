كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر ننشر مواصفات وأسعار سيارات شيفروليه الجديدة كابتيفا 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن شركتا "جنرال موتورز مصر" و"المنصور للسيارات"، اليوم عن إطلاق سيارات شيفروليه كابتيفا 2020 عبر 3 فئات في السوق المصري، وقد تم الكشف عنها لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط خلال فاعليات معرض دبي الدولى للسيارات، والذي أقيم بالإمارات العربية في نوفمبر الماضي 2019.

أسعار شيفروليه كابتيفا 2020

وتتمثل السيارات في طرازات "شيفروليه كابتيفا" الفئة الأولى "LS" بسعر 309 آلاف و990 جنيهًا، وسعرت الفئة الثانية "LT" بنحو 339 ألفًا و990 جنيهًا، وقدرت الفئة الثالثة "Premmiere" سعة "5 مقاعد" بـ359 ألفًا و990 جنيهًا، وبلغت "Premmiere" سعة "7 مقاعد" نحو 379 ألفًا و990 جنيهًا.

مميزات شيفروليه كابتيفا 2020

وتنتمي "شيفروليه كابتيفا" لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات "SUV-C"، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر تيربو، لينتج قوة 148 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 255 نيوتن/ متر، وتتصل بناقل حركة أتوماتيك من نوع "CVT".

كما يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 8.4 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم، بحسب بيانات شركة "شيفروليه المعلنة"

مواصفات شيفروليه كابتيفا 2020

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زودت سيارات شيفروليه كابتيفا بمجموعة من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، منها، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع الكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESC، ونظام صعود المنحدرات والتحكم في الجر "TCS"، وحساسات ركن خلفية، كاميرا خلفية.

واحتوت على مصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة "LED؟"، ومصابيح خلفية منفصلة، ومقاعد من القماش، كاميرا خلفية، وفرش قماش، وشاشة وسائط 8 بوصة، ومكييف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية، والنظام الترفيهي مكون من "4 مكبرات صوتية، وusb، وبلوتوث"، وفتحة سقف، وشاشة عدادات 7 بوصة، وخاصة طي المقاعد، وغيرها.

كما دعمت طرازات شيفروليه كابتيفا 2020 الفئة الثانية على العدد من المواصفات القياسية ووسائل الأمن، ومن أبرزها، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع الكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESC، ونظام صعود المنحدرات والتحكم في الجر"TCS"، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وفرامل طواري بالمقاعد الخلفية.

وشملت شاشة وسائط 8 بوصة، ومكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية، وفتحة سقف، وشاشة عدادات 7 بوصة، وخاصة طي المقاعد.

وحصلت على بعض الكماليات الإضافية مثل، فرش المقاعد من الجلد، ومكييف هواء مدعم بشاشة ديجيتال، وزر تشغيل المحرك/ إيقاف، النظام الترفيهي مكون من "6 مكبرات صوتية بجانب بلوتوث وUSB"، وفتحة سقف كهربائية، وغيرها.

دعمت طرازات شيفروليه كابتيفا 2020 الفئة الثالثة على مجموعة من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، ومنها، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESC، ونظام صعود المنحدرات والتحكم في الجر "TCS"، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وفرامل طواري بالمقاعد الخلفية.

وحصلت سيارات شيفروليه كابتيفا 2020 على شاشة وسائط متعددة الوظائف 8 بوصة، ومكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية، وفتحة سقف، وشاشة عدادات 7 بوصة، وخاصة طي المقاعد، وفرش المقاعد من الجلد، ومكييف هواء مدعم بشاشة ديجيتال، وزرّ تشغيل المحرك/ إيقاف، النظام الترفيهي مكون من (6 مكبرات صوتية بجانب بلوتوث وUSB)، وفتحة سقف.

ورفهت ببعض الكماليات الإضافية ومن أبرزها، وسائد هوائية جانبية، وفرامل إلكترونية في المقاعد الخلفية، وحساسات ركن أمامية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام تعلق خلفي منفصل.